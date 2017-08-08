В Тольятти врачи «скорой» спасали мужчину, упавшего с элеватора
В понедельник, 7 августа, около 14:00 с элеватора на ул. Ларина упал и получил травмы мужчина в возрасте 27 лет.
В понедельник, 7 августа, около 14:00 с элеватора на ул. Ларина упал и получил травмы мужчина в возрасте 27 лет.
Прибывшие на помощь пострадавшему сотрудники скорой помощи оказали ему помощь на месте и увезли в лечебное учреждение. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии комы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.