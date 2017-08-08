Полиция разыскивает без вести пропавшего пассажира скорого поезда в Иркутской области

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего пассажира скорого поезда «Челябинск-Чита» 56-летнего Василия Пахорукова, который сошел на станции с локомотива в Байкальске 30 июля. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что Василий Пахоруков проживает в селе Парбик Томской области. Мужчина плохо ориентируется на местности, предварительно, мог направиться в Томскую область либо Забайкальский край попутным транспортом или пешком.

«Мужчина ростом 160−165 см, плотного телосложения, у него короткие черные волосы, черные усы. Среди особых примет: на правом запястье татуировка в виде полусолнца, на левом запястье татуировка с изображением даты «1961», — отметили в ведомстве.

Был одет в серую футболку, синее спортивное с двумя белыми полосками по бокам трико, черные кроссовки.