Бурная река перекрыла дорогу в Хасанском районе (видео)
В Хасанском районе дорога, ведущая в поселок Безверхово, обрывается на одном из участков — теперь там широкий ров с водой, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
В Хасанском районе дорога, ведущая в поселок Безверхово, обрывается на одном из участков — теперь там широкий ров с водой, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
По словам очевидцев, которые прислали видео в редакцию, пытаться перебраться через бурлящую воду — просто опасно.
Ранее глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников рассказал корреспонденту ИА «Deita.ru», что транспортное сообщение на участке
На проблемном участке дороги в районе села Барабаш сотрудники ГИБДД регулировали реверсивное движение: один экипаж ДПС находится в селе, второй — на подъезде к нему.
Как сообщали в администрации Приморского края,
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Ирина Петрова.