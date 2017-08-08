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08:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Бурная река перекрыла дорогу в Хасанском районе (видео)

В Хасанском районе дорога, ведущая в поселок Безверхово, обрывается на одном из участков — теперь там широкий ров с водой, об этом сообщает ИА «Deita.ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, которые прислали видео в редакцию, пытаться перебраться через бурлящую воду — просто опасно.

Ранее глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников рассказал корреспонденту ИА «Deita.ru», что транспортное сообщение на участке Раздольное-Хасан восстановлено.

На проблемном участке дороги в районе села Барабаш сотрудники ГИБДД регулировали реверсивное движение: один экипаж ДПС находится в селе, второй — на подъезде к нему.

Как сообщали в администрации Приморского края, из-за сильного повреждения дорожного полотна затруднен доступ к электросетевым объектам, обеспечивающим электроснабжение сел Береговое, Филипповка, Андреевка, Овчинниково, Кравцовка и поселка Песчаный. Также частично электроснабжение отсутствует в селах Барабаш и Занадворовка.

Если у Вас есть фото/видео о реальном положении дел в Приморье в связи с подтоплением, присылайте в редакцию ИА «Deita.ru» по телефону +7 (924) 245−36−70.

Ирина Петрова.

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