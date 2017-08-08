Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы
Вылетевший сегодня утром из Астаны самолет авиакомпании SCAT экстренно вернулся в аэропорт столицы, передает ИА «NewTimes.kz».
Вылетевший сегодня утром из Астаны самолет авиакомпании SCAT экстренно вернулся в аэропорт столицы, передает ИА «NewTimes.kz».
Утром 7 августа на борту вылетевшего из Астаны самолета авиакомпании SCAT произошла аварийная ситуация.
Видео в редакцию агентства прислали пассажиры самолета.
На кадрах видно, что пассажиры используют кислородные маски, а стюардессы передвигаются по салону, успокаивая людей и спрашивая об их самочувствии.
«Произошел сбой высотной системы. Причина пока неизвестна. Я вынужден вернуться в аэропорт Астаны», — сообщил по громкой связи командир экипажа.