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08:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Кислородные маски использовали пассажиры SCAT из-за сбоя системы на рейсе Астана-Алматы

Вылетевший сегодня утром из Астаны самолет авиакомпании SCAT экстренно вернулся в аэропорт столицы, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Утром 7 августа на борту вылетевшего из Астаны самолета авиакомпании SCAT произошла аварийная ситуация.

Видео в редакцию агентства прислали пассажиры самолета.

На кадрах видно, что пассажиры используют кислородные маски, а стюардессы передвигаются по салону, успокаивая людей и спрашивая об их самочувствии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Произошел сбой высотной системы. Причина пока неизвестна. Я вынужден вернуться в аэропорт Астаны», — сообщил по громкой связи командир экипажа.

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