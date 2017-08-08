Из-за обильных дождей снова произошёл сброс нефтепродуктов в Курчу-Мурчу
Бензольные пятна растянулись на несколько километров береговой линии Амура.
Бензольные пятна растянулись на несколько километров береговой линии Амура.
В Хабаровске
К коллектору прибыли надзорные органы, которые провели проверки, но установить виновного в случившемся пока не удалось.
«В связи с обильными осадками произошёл обильный сброс нефтепродуктов через коллектор. В настоящее время береговая зона исследована, есть следы разлива нефтепродуктов, радужная плёнка. Экстренные службы оповещены — Росприроднадзор, МЧС и администрация города, они выехали на место — провели осмотр», — сообщил корреспонденту агентства председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
Установленные боновые заграждения, по словам эколога, не справились — нефтепродукты растеклись по береговой линии на протяжении двух километров вниз по течению. Бензольные пятна растянулись от коллектора «Курча-Мурча» до завода «Дальдизель».
Ранее агентство сообщало о проблемном ручье, впадающем в Амур. Проблемы на