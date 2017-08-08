Из-за обильных дождей снова произошёл сброс нефтепродуктов в Курчу-Мурчу

Ранее агентство сообщало о проблемном ручье, впадающем в Амур. Проблемы на Курче-Мурче экологи наблюдают не первый год. Только с начала лета это уже третий случай, когда они зафиксировали сброс вредных веществ в Амур. В середине июня нефтяное пятно растеклось вдоль берега Хабаровска на десять километров. Часто сбросы «химии», которые попадают в Амур, отбивают у рыбаков желание употреблять в пищу пойманный улов. Директор хабаровской ТЭЦ-2 между тем собрал журналистов и провёл экскурсию по предприятию, чтобы доказать, что оно к сбросам отношения не имеет. Он заявил представителям СМИ города, что все знают виновника сбросов в Амур, но молчат. А чиновники предложили установить фильтры-ловушки в Курче-Мурче. Это позволит найти виновных в сливе нефтепродуктов и привлечь их к ответственности.