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08:37 (мск), источник: Восток Медиа

Из-за обильных дождей снова произошёл сброс нефтепродуктов в Курчу-Мурчу

Бензольные пятна растянулись на несколько километров береговой линии Амура.

В Хабаровске из-за сильных дождей снова произошёл сброс нефтепродуктов в коллектор «Курча-Мурча». Последствиями случившегося стало километровое бензольное пятно, которое растянулось на несколько километров вдоль береговой линии Амура, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

К коллектору прибыли надзорные органы, которые провели проверки, но установить виновного в случившемся пока не удалось.

«В связи с обильными осадками произошёл обильный сброс нефтепродуктов через коллектор. В настоящее время береговая зона исследована, есть следы разлива нефтепродуктов, радужная плёнка. Экстренные службы оповещены — Росприроднадзор, МЧС и администрация города, они выехали на место — провели осмотр», — сообщил корреспонденту агентства председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Установленные боновые заграждения, по словам эколога, не справились — нефтепродукты растеклись по береговой линии на протяжении двух километров вниз по течению. Бензольные пятна растянулись от коллектора «Курча-Мурча» до завода «Дальдизель».

Ранее агентство сообщало о проблемном ручье, впадающем в Амур. Проблемы на Курче-Мурче экологи наблюдают не первый год. Только с начала лета это уже третий случай, когда они зафиксировали сброс вредных веществ в Амур. В середине июня нефтяное пятно растеклось вдоль берега Хабаровска на десять километров. Часто сбросы «химии», которые попадают в Амур, отбивают у рыбаков желание употреблять в пищу пойманный улов. Директор хабаровской ТЭЦ-2 между тем собрал журналистов и провёл экскурсию по предприятию, чтобы доказать, что оно к сбросам отношения не имеет. Он заявил представителям СМИ города, что все знают виновника сбросов в Амур, но молчат. А чиновники предложили установить фильтры-ловушки в Курче-Мурче. Это позволит найти виновных в сливе нефтепродуктов и привлечь их к ответственности.

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