Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области
По предварительной информации водитель уснул за рулём.
По предварительной информации водитель уснул за рулём.
Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области. Как сообщает МЧС региона, авария произошла в 5 часов утра 8 августа.
В зоне сужения проезжей части около поворота на населённый пункт Новосемейкино автобус TETRA врезался в бетонный блок.
По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём.
К счастью в аварии никто не пострадал. Сообщается также, что авария произошла в 8 км от Самары.