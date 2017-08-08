Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты объяснили существование «мужского гриппа»
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Эгоцентрическое величие» — американские СМИ о Саакашвили
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
08:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области

По предварительной информации водитель уснул за рулём.

Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области. Как сообщает МЧС региона, авария произошла в 5 часов утра 8 августа.

В зоне сужения проезжей части около поворота на населённый пункт Новосемейкино автобус TETRA врезался в бетонный блок.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём.

К счастью в аварии никто не пострадал. Сообщается также, что авария произошла в 8 км от Самары.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мужчины влюбляются, когда вы не рядом – психолог
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Двойственные чувства: легкоатлет Шубенков выиграл серебро ЧМ
Власти Чикаго подали иск против администрации Трампа
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь