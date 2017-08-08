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08:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске дважды украли велосипеды из одного и того же гараж

Вора задержали, а местонахождение украденных велосипедов сотрудники полиции всё ещё устанавливают.

В пункт полиции обратился 57-летний житель Октябрьского округа. Он сообщил, что из его гаража похищен велосипед. Полицейские установили, что накануне кражи потерпевший выпивал со своим знакомым, после ухода которого, ключи от гаража пропали.

Ранее судимого 37-летнего омича сотрудники правоохранительных органов задержали по месту жительства на улице Худенко. Украденные велосипеды нашли в ломбарде и передали владельцу. Сдал их вор за 1 500 рублей.

Через месяц 57-летний омич снова обратился в полицию. На этот раз из гаража украли два велосипеда, общей стоимостью 8 000 рублей. Оперативники прибыли на место происшествия и обнаружили следы взлома. Собрав отпечатки пальцев, сотрудники полиции провели ряд поисково-розыскных мероприятий и установили, что к краже причастен 40-летний житель Омска. Он продал транспортные средства за 3 000 рублей.

Местонахождение украденных велосипедов устанавливается. Полиция продолжает расследования по уголовным делам.

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