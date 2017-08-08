Под Омском из-за столкновения «семерки» и грузовика на трассе разлилась цистерна с мазутом — ФОТО

Как сообщает новосибирский паблик «АСТ-54», на автодороге столкнулись грузовик Volvo с цистерной и ВАЗ-2107. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а у грузовика отцепился и также вылетел с дороги прицеп, мазут из которого разлился по трассе.