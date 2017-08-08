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09:11 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском из-за столкновения «семерки» и грузовика на трассе разлилась цистерна с мазутом — ФОТО

Авария произошла на границе с Новосибирской областью, не доезжая до Калачинска.

Как сообщает новосибирский паблик «АСТ-54», на автодороге столкнулись грузовик Volvo с цистерной и ВАЗ-2107. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а у грузовика отцепился и также вылетел с дороги прицеп, мазут из которого разлился по трассе.

Во время загрузки произошла ошибка.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые оперативно засыпали разлившийся мазут песком. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

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