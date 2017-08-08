В Башкирии двое мужчин утонули, купаясь в пьяном виде

Так, спасателями из озера Ломоносовское в Уфимском районе было извлечено тело 33-летнего мужчины. Предполагаемая причина смерти — плавание в необорудованном для этого месте в пьяном виде.

По той же самой причине утонул мужчина на озере Ялтыркулбаш в Буздякском районе. Его из воды вытащили местные жители, но жизнь его было уже не спасти.