В Башкирии двое мужчин утонули, купаясь в пьяном виде
В Башкирии за сутки двое мужчин утонули пьяными, сообщает МЧС РФ по РБ.
В Башкирии за сутки двое мужчин утонули пьяными, сообщает МЧС РФ по РБ.
Так, спасателями из озера Ломоносовское в Уфимском районе было извлечено тело 33-летнего мужчины. Предполагаемая причина смерти — плавание в необорудованном для этого месте в пьяном виде.
По той же самой причине утонул мужчина на озере Ялтыркулбаш в Буздякском районе. Его из воды вытащили местные жители, но жизнь его было уже не спасти.