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08:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии двое мужчин утонули, купаясь в пьяном виде

В Башкирии за сутки двое мужчин утонули пьяными, сообщает МЧС РФ по РБ.


Так, спасателями из озера Ломоносовское в Уфимском районе было извлечено тело 33-летнего мужчины. Предполагаемая причина смерти — плавание в необорудованном для этого месте в пьяном виде.

По той же самой причине утонул мужчина на озере Ялтыркулбаш в Буздякском районе. Его из воды вытащили местные жители, но жизнь его было уже не спасти.

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