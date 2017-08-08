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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Трагедия с работником уфимского предприятия попала в объектив камеры видеонаблюдения

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Момент наезда автопогрузчика на работника уфимского предприятия попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас запись изучают следователи, информирует ГТРК «Башкортостан».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам родственников, мужчина скончался, не приходя в сознание. До пенсии ему оставалось два года. Родственники намерены обращаться в прокуратуру, так как опасаются, что завод может обвинить в трагическом случае погибшего — якобы он мог сам нарушить технику безопасности.

Разбираться с гибелью сотрудника на работе будет специальная комиссия и следственные органы. Деревообрабатывающее предприятие проводит собственное расследование.

Как сообщало агентство «Башинформ», 3 августа водитель автопогрузчика разгружал деревянные опилки на механизированном автомобиле «Volvo». Он не предполагал, что нарушение правил по технике безопасности и охране труда приведет к тяжким последствиям. Работник не убедился, что в зоне намеченного маневра нет людей. Он привел в движение автопогрузчик и наехал на 58-летнего сотрудника предприятия. От полученных травм тот скончался на месте.

Уфимский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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