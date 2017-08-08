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08:49 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье открыли горячую линию для помощи пострадавшим от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Психологи МЧС России круглосуточно работают на телефоне «горячей линии» для оказании помощи пострадавшим от паводка жителям края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: РИА Новости

«В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю продолжает работу телефон “горячей линии”: 239−99−99. В круглосуточном режиме на нём работают психологи МЧС России, готовые оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов», — говорится в сообщении.

В пункте временного размещения в здании общежития Сельскохозяйственной академии работает психолог седьмого Отряда Федеральной противопожарной службы и работники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи. За сутки психологами МЧС России оказано 2 индивидуальных психологических помощи и 13 — информационных.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги. Отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

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