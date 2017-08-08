В Приморье открыли горячую линию для помощи пострадавшим от паводка
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Психологи МЧС России круглосуточно работают на телефоне «горячей линии» для оказании помощи пострадавшим от паводка жителям края, сообщает
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Психологи МЧС России круглосуточно работают на телефоне «горячей линии» для оказании помощи пострадавшим от паводка жителям края, сообщает
«В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю продолжает работу телефон “горячей линии”: 239−99−99. В круглосуточном режиме на нём работают психологи МЧС России, готовые оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов», — говорится в сообщении.
В пункте временного размещения в здании общежития Сельскохозяйственной академии работает психолог седьмого Отряда Федеральной противопожарной службы и работники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи. За сутки психологами МЧС России оказано 2 индивидуальных психологических помощи и 13 — информационных.
Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги. Отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.