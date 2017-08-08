На юге края тракторист погиб во время выгрузки сена
Несчастный случай произошел в Минусинском районе Красноярского края.
Несчастный случай произошел в Минусинском районе Красноярского края.
В Минусинском районе Красноярского края следователи выясняют обстоятельства гибели тракториста в результате поражения электрическим током. Как рассказали в ГСУ СК региона, несчастный случай произошел вечером 6 августа на территории
Установлено, что 37-летний работник этого же предприятия ехал на тракторе под линией электропередач. Чтобы выгрузить рулоны сена, он поднял гидравлическое прицепное устройство, но задел металлическим каркасом электропровода. Выходя из кабины трактора, мужчина получил удар электрическим током. Его смерть наступила на месте происшествия.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.