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09:05 (мск), источник: Newslab.ru

На юге края тракторист погиб во время выгрузки сена

Несчастный случай произошел в Минусинском районе Красноярского края.

В Минусинском районе Красноярского края следователи выясняют обстоятельства гибели тракториста в результате поражения электрическим током. Как рассказали в ГСУ СК региона, несчастный случай произошел вечером 6 августа на территории молочно-товарного комплекса ЗАО «Искра Ленина», расположенного в 1,5 км от автодороги «Городок — Николо-Петровка».

Установлено, что 37-летний работник этого же предприятия ехал на тракторе под линией электропередач. Чтобы выгрузить рулоны сена, он поднял гидравлическое прицепное устройство, но задел металлическим каркасом электропровода. Выходя из кабины трактора, мужчина получил удар электрическим током. Его смерть наступила на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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