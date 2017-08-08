Челябинская полиция уничтожает коноплю

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД по Челябинску, основные очаги произрастания «травки» и мака обнаружили в Советском, Тракторозаводском, Металлургическом и Центральном районах. Потенциальное сырье для производства «дури» незамедлительно предали огню — за один день сожжено 93 куста конопли и 15 кустов мака.

Незадолго до этого сотрудники ППС задержали в Советском и Курчатовском районах двоих безработных мужчин 1992 и 1988 годов рождений. У них изъяли 6,36 граммов синтетических наркотиков. В соответствии с 228-й статьей УК РФ, челябинцам грозит провести за решеткой от трех до десяти лет.