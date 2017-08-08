Вода в Амуре может подняться до пяти метров — Алексей Махинов

— Ничего аномального не происходит, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем, доктор географических наук Алексей Махинов. — Это обычная погода для августа. Хорошо, что к нам пришел циклон, а не тайфун. А именно тайфуны чаще всего ходят в августе — сентябре на Дальнем Востоке. Впрочем, случиться они могут даже в октябре. Причем, предсказать их невозможно, так быстро они образуются и смещаются. Ситуация может быть опасной для маленьких рек, а Амуру такие дожди не страшны. Как известно, сейчас Дальний Восток переживает период большой водности. И все помнят разрушительное наводнение 2013 года. — Но это не значит, что подобные наводнения непременно случатся еще, — отметил Алексей Махинов. — Возможно, самые большие бедствия уже произошли. И теперь вероятность возникновения подобных чрезвычайных ситуаций будет только уменьшаться. Конечно, вода в Амуре может подняться, но не более, чем до отметки пять с лишним метров, это не страшно (уровень Амура у Хабаровска в наводнение-2013 достиг отметки 8,08 м — прим ред.). А через четыре — пять лет период большой водности закончится. И тогда вероятность наводнений и больших стихийных бедствий будет уменьшатся.