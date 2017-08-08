Вода в Амуре может подняться до пяти метров — Алексей Махинов
На Дальнем Востоке продолжается период большой водности, но катаклизмов не ожидается.
На Дальнем Востоке продолжается период большой водности, но катаклизмов не ожидается.
Проливной дождь, который обрушился вчера вечером на Хабаровск, вызывает много вопросов у горожан. Насколько аномальна нынешняя погода и стоит ли нам готовиться в повторению событий 2013 года?
— Ничего аномального не происходит, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем, доктор географических наук Алексей Махинов. — Это обычная погода для августа. Хорошо, что к нам пришел циклон, а не тайфун. А именно тайфуны чаще всего ходят в августе — сентябре на Дальнем Востоке. Впрочем, случиться они могут даже в октябре. Причем, предсказать их невозможно, так быстро они образуются и смещаются. Ситуация может быть опасной для маленьких рек, а Амуру такие дожди не страшны. Как известно, сейчас Дальний Восток переживает период большой водности. И все помнят разрушительное наводнение 2013 года. — Но это не значит, что подобные наводнения непременно случатся еще, — отметил Алексей Махинов. — Возможно, самые большие бедствия уже произошли. И теперь вероятность возникновения подобных чрезвычайных ситуаций будет только уменьшаться. Конечно, вода в Амуре может подняться, но не более, чем до отметки пять с лишним метров, это не страшно (уровень Амура у Хабаровска в наводнение-2013 достиг отметки 8,08 м — прим ред.). А через четыре — пять лет период большой водности закончится. И тогда вероятность наводнений и больших стихийных бедствий будет уменьшатся.
Насколько Хабаровский край готов к возможной чрезвычайной ситуации в случае, если после серии проливных дождей начнется подъем воды в Амуре?
— Никаких предпосылок считать вчерашний ливень чрезвычайной ситуацией в масштабах края у нас нет, — заявил ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета по гражданской защите краевого правительства Александр Горохов. — Это нештатная ситуация для города Хабаровска, не более того. Если в край придут новые циклоны или тайфуны и принесут большое количество воды, у нас все готово, чтобы противостоять стихии. Все дамбы способны удержать большую воду, имеется достаточное количество насосов и мотопомп, чтобы немедленно начать откачивать воду. Личный состав готов выполнить такую задачу и даже провести эвакуацию людей, если, конечно, это потребуется.