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09:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вода в Амуре может подняться до пяти метров — Алексей Махинов

На Дальнем Востоке продолжается период большой водности, но катаклизмов не ожидается.

Проливной дождь, который обрушился вчера вечером на Хабаровск, вызывает много вопросов у горожан. Насколько аномальна нынешняя погода и стоит ли нам готовиться в повторению событий 2013 года?

 — Ничего аномального не происходит, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем, доктор географических наук Алексей Махинов. — Это обычная погода для августа. Хорошо, что к нам пришел циклон, а не тайфун. А именно тайфуны чаще всего ходят в августе — сентябре на Дальнем Востоке. Впрочем, случиться они могут даже в октябре. Причем, предсказать их невозможно, так быстро они образуются и смещаются. Ситуация может быть опасной для маленьких рек, а Амуру такие дожди не страшны. Как известно, сейчас Дальний Восток переживает период большой водности. И все помнят разрушительное наводнение 2013 года. — Но это не значит, что подобные наводнения непременно случатся еще, — отметил Алексей Махинов. — Возможно, самые большие бедствия уже произошли. И теперь вероятность возникновения подобных чрезвычайных ситуаций будет только уменьшаться. Конечно, вода в Амуре может подняться, но не более, чем до отметки пять с лишним метров, это не страшно (уровень Амура у Хабаровска в наводнение-2013 достиг отметки 8,08 м — прим ред.). А через четыре — пять лет период большой водности закончится. И тогда вероятность наводнений и больших стихийных бедствий будет уменьшатся.

Насколько Хабаровский край готов к возможной чрезвычайной ситуации в случае, если после серии проливных дождей начнется подъем воды в Амуре?

— Никаких предпосылок считать вчерашний ливень чрезвычайной ситуацией в масштабах края у нас нет, — заявил ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета по гражданской защите краевого правительства Александр Горохов. — Это нештатная ситуация для города Хабаровска, не более того. Если в край придут новые циклоны или тайфуны и принесут большое количество воды, у нас все готово, чтобы противостоять стихии. Все дамбы способны удержать большую воду, имеется достаточное количество насосов и мотопомп, чтобы немедленно начать откачивать воду. Личный состав готов выполнить такую задачу и даже провести эвакуацию людей, если, конечно, это потребуется.

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