В Мяделе мужчину засыпало грунтом во время земляных работ

В службу спасения 7 августа в 12.39 поступило сообщение о том, что требуется помощь в извлечении мужчины, застрявшего в яме по улице Новая в Мяделе. Когда 44-летний мужчина проводил земляные работы на частном подворье по устройству траншеи для водопровода, обвалился грунт и его засыпало по пояс.