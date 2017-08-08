В Мяделе мужчину засыпало грунтом во время земляных работ
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе спасатели вытащили мужчину
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе спасатели вытащили мужчину
В службу спасения 7 августа в 12.39 поступило сообщение о том, что требуется помощь в извлечении мужчины, застрявшего в яме по улице Новая в Мяделе. Когда 44-летний мужчина проводил земляные работы на частном подворье по устройству траншеи для водопровода, обвалился грунт и его засыпало по пояс.
Работники МЧС извлекли пострадавшего из ямы. Мужчина с предварительным диагнозом «синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки» бригадой скорой медицинской помощи доставлен в УЗ «Мядельская ЦРБ».