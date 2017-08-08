Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Необычный бизнес приносит россиянке выручку 300 тыс. руб. в месяц
Тренд года: самые красивые тропические интерьеры
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Уникальные витрины Могадишо
11:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорогу в Барабаше восстанавливают сами жители (видео)

Приморское село Барабаш оказалось во власти стихии — жилые дома затоплены по самые крыши, об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

Барабаш называют крупнейшим селом в Хасанском районе Приморья.

Напомним, Хасанский район оказался одним из тех районов, которые пострадали от прихода воды.

На видео, которое с трудом удалось получить редакции ИА «Deita.ru», спасатели снимают людей с крыш домов и перевозят на лодках.

Одна из спасенных женщин переживает за животных, высматривая гусей и говоря, например, что индюкам точно не выбраться.

«Не трусись!», — так, по всей видимости, она обращается к собаке, которая виднеется в окне затопленного дома.

«Он замерз, он же хотел плыть», — отвечает ей мужчина.

К слову, о судьбе домашних животных, которые содержат жители села Барабаш, можно только догадываться. Если люди не успели покинуть собственные дома и забрались на крышу, то животным явно не посчастливилось..

Как сообщили в администрации Приморского края, в селе Барабаш частично электроснабжение отсутствует.

Но, посмотрев на видео, снятое в селе, трудно поверить, что электроснабжение там вообще может быть, так как из воды виднеются лишь крыши домов.

Как рассказал ИА «Deita.ru» Сергей Овчинников, в районе Барабашского сельского поселения сильными потоками воды смыло опоры линии электропередач. Аварийные бригады энергетиков прибыли 7 августа и с раннего утра 8 августа вновь работают на восстановлении электроснабжения. Телефонная связь восстановлена частично.

Между тем, дорогу в некоторых местах жители восстанавливают за свой счет.

«Я думал, у нас тут власти дорогу делают: машину, трактор заказали. А оказалось, что это местные жители скинулись деньгами, чтобы дорогу сделали. Приезжал мэр и сказал: “Там сделали за свой счет, и вы делайте за свой счет. Денег нет”. Добираться невозможно: два подъезда к селу, но оба затоплены и разрушены, только на джипах», — рассказал житель села Барабаш.

Виктор Бруевич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ситуация с дамбой в районе Безверхово (видео)
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Правительство предложило временно изымать полномочия регионов
Двойственные чувства: легкоатлет из России выиграл серебро ЧМ
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь