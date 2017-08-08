Дорогу в Барабаше восстанавливают сами жители (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MxkdkGS-CYc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Барабаш называют крупнейшим селом в Хасанском районе Приморья.

Напомним, Хасанский район оказался одним из тех районов, которые пострадали от прихода воды.

На видео, которое с трудом удалось получить редакции ИА «Deita.ru», спасатели снимают людей с крыш домов и перевозят на лодках.

Одна из спасенных женщин переживает за животных, высматривая гусей и говоря, например, что индюкам точно не выбраться.

«Не трусись!», — так, по всей видимости, она обращается к собаке, которая виднеется в окне затопленного дома.

«Он замерз, он же хотел плыть», — отвечает ей мужчина.

К слову, о судьбе домашних животных, которые содержат жители села Барабаш, можно только догадываться. Если люди не успели покинуть собственные дома и забрались на крышу, то животным явно не посчастливилось..

Как сообщили в администрации Приморского края, в селе Барабаш частично электроснабжение отсутствует.

Но, посмотрев на видео, снятое в селе, трудно поверить, что электроснабжение там вообще может быть, так как из воды виднеются лишь крыши домов.

Как рассказал ИА «Deita.ru» Сергей Овчинников, в районе Барабашского сельского поселения сильными потоками воды смыло опоры линии электропередач. Аварийные бригады энергетиков прибыли 7 августа и с раннего утра 8 августа вновь работают на восстановлении электроснабжения. Телефонная связь восстановлена частично.

Между тем, дорогу в некоторых местах жители восстанавливают за свой счет.

«Я думал, у нас тут власти дорогу делают: машину, трактор заказали. А оказалось, что это местные жители скинулись деньгами, чтобы дорогу сделали. Приезжал мэр и сказал: “Там сделали за свой счет, и вы делайте за свой счет. Денег нет”. Добираться невозможно: два подъезда к селу, но оба затоплены и разрушены, только на джипах», — рассказал житель села Барабаш.