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09:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье на автодороге «Березники-Романово» автобус сбил пешехода

Мужчину с травмами госпитализировали.

ДТП произошло около 8.30 8 августа на автодороге «Березники-Романово». Местные жители выложили в социальных сетях фото с места происшествия, на которых видно, что пострадавший лежит прямо под кузовом транспортного средства, возле передних колёс.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали, что по фактам ДТП сотрудники ГИБДД города Березники проводят проверку. Пока не известно, что могло стать причиной происшествия.

«Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП пострадавший госпитализирован. Пассажиры автобуса травм не получили. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ГУ МВД.

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