Жители Волгограда паникуют от нашествия пауков-монстров

Паук действительно имеет серьезные размеры — более 5 сантиметров. Что это за вид — мнения людей разделились, одни полагают, что это фаланга, другие признают в монстре тарантула. В любом случае паук такого размера может прокусить кожу человека. К счастью, фаланг не ядовит, но вполне способен вызвать заражение крови.

Что касается тарантула: этот паук не нападает на человека без серьезного повода, включая намеренную провокацию или случайное соприкосновение.

Взбешенный паук сигнализирует о начале атаки угрожающей позой: он привстанет на задних лапках, подняв передние кверху. После этого нужно быть готовым к нападению и укусу, похожему на укус пчелы или шершня. Яд южнорусского тарантула, распространенного в Волгоградской области, не смертелен, но неглубокий укус чреват резкой болью, опуханием, реже — тошнотой и головокружением.

Специалисты рекомендуют прижигать место укуса сигаретой или спичкой, чтобы токсин разложился. Не помешает прием антигистаминных препаратов.

Словом, лучше оставить паука в покое и не касаться его.