В авиакомпании SCAT прокомментировали инцидент с самолетом в Астане

Как сообщили в компании, рейс DV 704 сообщением «Астана — Алматы» вылетел по расписанию. Но на эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы.



«Соблюдая установленные нормы безопасности, командир экипажа принял решение вернуться в порт вылета. Для выполнения рейса было задействовано резервное воздушное судно», — проинформировали в авиакомпании.



По информации компании SCAT, пассажиры уже вылетели в Алматы.



«Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Ваша безопасность является для нас приоритетом», — заключили в компании.

Как сообщалось ранее, вылетевший утром 8 августа из Астаны самолет авиакомпании «SCAT» экстренно вернулся в аэропорт столицы. Маршрут воздушного судна — Астана-Алматы.



Видео в редакцию агентства прислали пассажиры самолета.