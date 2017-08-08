В авиакомпании SCAT прокомментировали инцидент с самолетом в Астане
В авиакомпании SCAT объяснили причины экстренного возвращения самолета в аэропорт Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».
В авиакомпании SCAT объяснили причины экстренного возвращения самолета в аэропорт Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».
В авиакомпании SCAT объяснили причины экстренного возвращения самолета в аэропорт Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в компании, рейс DV 704 сообщением «Астана — Алматы» вылетел по расписанию. Но на эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы.
«Соблюдая установленные нормы безопасности, командир экипажа принял решение вернуться в порт вылета. Для выполнения рейса было задействовано резервное воздушное судно», — проинформировали в авиакомпании.
По информации компании SCAT, пассажиры уже вылетели в Алматы.
«Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Ваша безопасность является для нас приоритетом», — заключили в компании.
Как сообщалось ранее, вылетевший утром 8 августа из Астаны самолет авиакомпании «SCAT» экстренно вернулся в аэропорт столицы. Маршрут воздушного судна —
Видео в редакцию агентства прислали пассажиры самолета.
На кадрах видно, что пассажиры используют кислородные маски, а стюардессы передвигаются по салону, успокаивая людей и спрашивая об их самочувствии.
«Произошел сбой высотной системы. Причина пока неизвестна. Я вынужден вернуться в аэропорт Астаны», — сообщил по громкой связи командир экипажа.
После посадки пассажиры экстренно вернувшегося в аэропорт Астаны самолета рассказали о пережитом.