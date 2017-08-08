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09:52 (мск), источник: Newtimes.kz

В авиакомпании SCAT прокомментировали инцидент с самолетом в Астане

В авиакомпании SCAT объяснили причины экстренного возвращения самолета в аэропорт Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В авиакомпании SCAT объяснили причины экстренного возвращения самолета в аэропорт Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщили в компании, рейс DV 704 сообщением «Астана — Алматы» вылетел по расписанию. Но на эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы.

«Соблюдая установленные нормы безопасности, командир экипажа принял решение вернуться в порт вылета. Для выполнения рейса было задействовано резервное воздушное судно», — проинформировали в авиакомпании.

По информации компании SCAT, пассажиры уже вылетели в Алматы.

«Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Ваша безопасность является для нас приоритетом», — заключили в компании.
Как сообщалось ранее, вылетевший утром 8 августа из Астаны самолет авиакомпании «SCAT» экстренно вернулся в аэропорт столицы. Маршрут воздушного судна — Астана-Алматы.

Видео в редакцию агентства прислали пассажиры самолета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, что пассажиры используют кислородные маски, а стюардессы передвигаются по салону, успокаивая людей и спрашивая об их самочувствии.

«Произошел сбой высотной системы. Причина пока неизвестна. Я вынужден вернуться в аэропорт Астаны», — сообщил по громкой связи командир экипажа.

После посадки пассажиры экстренно вернувшегося в аэропорт Астаны самолета рассказали о пережитом.

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