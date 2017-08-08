В Красноярске снесут сгоревшее здание воскресной школы
Здание снесут в связи с расширением улицы Свердловская.
Здание снесут в связи с расширением улицы Свердловская.
Здание сгоревшей воскресной школы на правобережье снесут в связи с расширением улицы. Для этого мэрия Красноярска ищет подрядчика. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства. Материалы опубликованы на сайте госзакупок.
Строителям предстоит снести 3-этажное аварийное здание, которое стоит рядом с церковью. Освободившееся место используют для расширения улицы Свердловской в краевом центре.
Стартовая стоимость работ — 5,9 млн рублей. Здание должно быть ликвидировано до 16 октября. Итоги аукциона станут известны 28 августа.
Напомним, в ранее в 3-этажном доме располагалась воскресная школа. Пожар, после которого эксплуатация здания стала невозможна, произошел в 2015 году.