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09:49 (мск), источник: Новости Воронежа

В колонию под Воронежем пытались передать мобильники и наркотики в бревне

Дерево распили, спрятав «посылку» внутрь.

Источник: УФСИН по Воронежской области

Сотрудники воронежской колонии ИК-1 в Семилуках обнаружили необычную незаконную «посылку» заключенным. Кто-то попытался передать запрещенные предметы, спрятав их в одно из бревен для учреждения. Но бдительные сотрудники проверили дерево и обнаружили замаскированный тайник. Внутри дерево было выскоблено и лежал пакет.

«При вскрытии изъяли 21 мобильный телефон, 11 зарядных устройств, 6 гарнитур для мобильников и несколько пакетов, предположительно, с наркотическими веществами внутри», — рассказали в пресс-службе УФСИН по Воронежской области.

Сейчас изъятые вещества отправили на экспертизу. Выясняют, кто пытался передать таким необычным образом запрещенные предметы в колонию.

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