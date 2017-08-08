В колонию под Воронежем пытались передать мобильники и наркотики в бревне
Дерево распили, спрятав «посылку» внутрь.
Дерево распили, спрятав «посылку» внутрь.
Сотрудники воронежской колонии ИК-1 в Семилуках обнаружили необычную незаконную «посылку» заключенным.
«При вскрытии изъяли 21 мобильный телефон, 11 зарядных устройств, 6 гарнитур для мобильников и несколько пакетов, предположительно, с наркотическими веществами внутри», — рассказали в
Сейчас изъятые вещества отправили на экспертизу. Выясняют, кто пытался передать таким необычным образом запрещенные предметы в колонию.