На трассе под Камышином произошло ДТП с участием пяти авто

Сразу несколько машин оказались участниками аварии, инициированной астраханским водителем.

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД по региону, в 09:30 39-летний житель Астраханской области, управляя автомашиной «Мерседес Бенц», двигаясь по указанной федеральной автодороге на 497/204 км превысил скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «ГАЗ-330232», под управлением 48-летнего водителя.

По инерции «ГАЗ-330232» совершил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 56-летнего водителя. В свою очередь, также по инерции «Фольксваген» совершил наезд на автомашину «Ниссан Кашкай» под управлением 62-летнего жителя Свердловской области, который также по инерции совершил наезд на стоящий автомобиль «Вольво-6712Т3» под управлением 44-летнего жителя Республики Адыгея.