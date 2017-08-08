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10:19 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

На трассе под Камышином произошло ДТП с участием пяти авто

Во вторник, 8 августа, на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» под Волгоградом произошло массовое ДТП.

Сразу несколько машин оказались участниками аварии, инициированной астраханским водителем.

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД по региону, в 09:30 39-летний житель Астраханской области, управляя автомашиной «Мерседес Бенц», двигаясь по указанной федеральной автодороге на 497/204 км превысил скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «ГАЗ-330232», под управлением 48-летнего водителя.

По инерции «ГАЗ-330232» совершил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 56-летнего водителя. В свою очередь, также по инерции «Фольксваген» совершил наезд на автомашину «Ниссан Кашкай» под управлением 62-летнего жителя Свердловской области, который также по инерции совершил наезд на стоящий автомобиль «Вольво-6712Т3» под управлением 44-летнего жителя Республики Адыгея.

В результате ДТП 59-летний пассажир автомашины «ГАЗ-330232» и 53-летняя женщина-пассажир автомашины «Мерседес Бенц» с травмами доставлены в больницу.

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