Свердловский полицейский спас водителя из горящего автомобиля

В четыре утра дежурный СИЗО отдела МВД России по городу Первоуральску старший лейтенант полиции Дмитрий Логинов вышел из дома. Проснулся так рано, потому что собирался с семьей в отпуск к морю, грузил чемоданы в багажник своей машины. Вот уже пора садиться и ехать. Проводить родных из дома вышла мать Дмитрия. Сели на дорожку.

— Вдруг вижу: метрах в двухстах горит автомобиль. Я вызвал пожарных, а сам пошел посмотреть, что можно сделать до их приезда. Стал подходить ближе, увидел, что внутри сидит человек. Передние покрышки у «Жигулей» уже начали взрываться, лобовое стекло лопнуло. Тушить машину не было смысла. Я знаю: они сгорают, как спички. Бросился выдавливать стекло, выдавил, стал тянуть парня наружу. Он уже без сознания был. Получилось не сразу, было жарко, и в какой-то момент появилась мысль бросить его. Но я понял, что если так сделаю, вид горящего человека будет всю жизнь перед глазами стоять, — рассказал Дмитрий корреспонденту «РГ».

Полицейский вытащил водителя, только кроссовок в машине застрял. К тому моменту одежда на заснувшем уже начала дымиться. Дмитрий оттащил спасенного подальше от автомобиля, положил на землю. Тут подбежали женщины, мать и жена Логинова, стали оказывать первую помощь пострадавшему. Вскоре подъехали пожарные. Полицейский в этот момент побежал будить соседей, чтобы те отвезли Сергея в больницу. Говорит, выскочили кто в чем был. Когда все закончилось, лейтенант Логинов с семьей уехали в отпуск. Вспоминают, что всю дорогу до Анапы в салоне машины стоял запах горящей проводки и резины.

О подвиге старлея в полиции Первоуральска узнали не сразу. Сам Дмитрий поскромничал и никому из коллег о случившемся не рассказал. Зато спасенный им Сергей, встав на ноги после той страшной ночи, пришел в дежурную часть и написал обращение с просьбой поощрить сотрудника. Потом нашел его самого, благодарил. До этого случая мужчины не были знакомы, хотя и жили по-соседству в маленьком поселке. Теперь же Сергей считает своего спасителя чуть ли не кровным родственником.

— У меня самого был случай, когда мне друг жизнь спас, — говорит Дмитрий. — Мы дома ремонт делали, я случайно схватился за оголенные провода. Он палкой отбил их от меня. Так что я понимаю, что сейчас чувствует Сергей.

Как сообщили в ГУ МВД Свердловской области, руководство первоуральского отдела полиции направило в главк представление о поощрении старшего лейтенанта Логинова ведомственной наградой. Сам Дмитрий героем себя не считает, ведь, по его словам, так должен был поступить каждый мужчина на его месте.

Как оказать первую помощь человеку, застрявшему в горящей машине:

— Убедитесь в собственной безопасности. Автомобиль сгорает примерно за пять минут, и если нет шансов потушить огонь за это время или достать человека — отойдите подальше.

— По возможности заглушите двигатель. Если это не удается, отключите, обрежьте или просто вырвите аккумулятор.

— Держите в своей машине хороший огнетушитель. Он поможет справиться с только что начавшимся возгоранием.

— Если из-за пожара заблокировались двери, попытайтесь достать человека, выбив лобовое или боковые стекла.

— Помните, что вытаскивать человека из автомобиля нужно максимально осторожно, поскольку своим вмешательством вы можете усугубить его травмы и ухудшить состояние.