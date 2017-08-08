В Турции и Египте появились акулы: туристов призывают к осторожности
МИД России предупредил туристов об угрозе белых и лисьих акул в районе Хургады и Анталии.
МИД России предупредил туристов об угрозе белых и лисьих акул в районе Хургады и Анталии.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Активность агрессивных белых акул была зафиксирована в районе египетского курорта Хургада, один человек пострадал, сообщили в департаменте
«Наблюдается активность агрессивных белых акул в районе Хургады; один человек пострадал; последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
Также в МИД сообщают, что в районе городского пляжа Коньяалты в Анталье была поймана лисья акула, «опасность представляет удар жестким хвостом» этих рыб.
Сообщений в египетских СМИ об активности белых акул у побережья Хургады в последние несколько лет не появлялось.
В декабре 2010 года в районе курортного города
Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины.
Что касается Турции, там пятиметровая лисья акула попалась в сети рыбаков в районе Коньяалты (турецкой провинции Анталии).
«Акула попала в сети в двух милях от берега. В тот момент на яхте находились иностранные туристы. Мы очень удивились улову. Рыба весом в 200 килограммов стала самым крупным уловом в моей жизни», — рассказал владелец яхты «Ozzy jigging» Эртюрк Шахин.
По словам капитана, акулу было решено отпустить в море, но поначалу крючок из тела рыбы вытащить не удавалось.
Пришлось затащить акулу за яхту, после чего с помощью туристов ее отпустили обратно в море.