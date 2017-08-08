Следователи просят помощи в установлении личности трупа, обнаруженного во Владивостоке

Во Владивостоке СК проводит процессуальную проверку по факту обнаружения 31 июля 2017 года трупа неустановленного мужчины в воде у пожарного пирса № 13, расположенного на территории терминала АО «Центр Судоремонта Дальзавод», г. Владивосток, Приморский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дальневосточное СУТ СК России.

По данным следствия, труп мужчины в возрасте около 30 лет ростом 170 — 175 сантиметров, волосы короткие, светлые. Давность смерти — не менее двух суток.

Был одет в футболку белого цвета, брюки серого цвета, носки серого цвета, нижнее белье — трусы голубого цвета.

Особые приметы: на теле имеются татуировки: на левом плече — 3 геометрические фигуры — шары, связанные стеблем, под ушами — узоры, на левом предплечье — узор, занимающий внутреннюю и внешнюю поверхности предплечья, на правом плече — голова птицы, на задней поверхности шеи два иероглифа, на спине — узор.