Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Названа самая большая опасность для человека
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Что иностранцы думают о России и москвичах на самом деле
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8«Скирда Патрика»
11:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Водитель BMW, сбивший ростовского полицейского, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела, которое возбудили еще в начале 2017 года в отношении 39-летнего ростовчанина.

Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

12 января 2017 года в обвиняемый, управляя иномаркой BMW X6, проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и стал скрываться. Полицейские были вынуждены устроить погоню.

Нагнав иномарку у дома, где проживал обвиняемый, сотрудники ДПС вышли из машин и потребовали мужчину покинуть авто. Но вместо этого он сбил одного из полицейских. При этом водитель иномарки остался на свободе и спустя несколько дней публично оскорбил сотрудников ДПС, которые остановили его для проверки документов.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области также подчеркнули, что обвиняемый в ходе расследования уголовного дела оказывал давление на потерпевшего и свидетелей, из-за чего решением суда его лишили свободы.

На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Все необходимые доказательства уже собраны, подчеркнули в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Правительство предложило временно изымать полномочия регионов
Двойственные чувства: легкоатлет из России выиграл серебро ЧМ
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь