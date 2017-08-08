Водитель BMW, сбивший ростовского полицейского, предстанет перед судом

Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

12 января 2017 года в обвиняемый, управляя иномаркой BMW X6, проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и стал скрываться. Полицейские были вынуждены устроить погоню.

Нагнав иномарку у дома, где проживал обвиняемый, сотрудники ДПС вышли из машин и потребовали мужчину покинуть авто. Но вместо этого он сбил одного из полицейских. При этом водитель иномарки остался на свободе и спустя несколько дней публично оскорбил сотрудников ДПС, которые остановили его для проверки документов.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области также подчеркнули, что обвиняемый в ходе расследования уголовного дела оказывал давление на потерпевшего и свидетелей, из-за чего решением суда его лишили свободы.