Водитель BMW, сбивший ростовского полицейского, предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела, которое возбудили еще в начале 2017 года в отношении 39-летнего ростовчанина.
Завершено расследование уголовного дела, которое возбудили еще в начале 2017 года в отношении 39-летнего ростовчанина.
Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.
12 января 2017 года в обвиняемый, управляя иномаркой BMW X6, проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и стал скрываться. Полицейские были вынуждены устроить погоню.
Нагнав иномарку у дома, где проживал обвиняемый, сотрудники ДПС вышли из машин и потребовали мужчину покинуть авто. Но вместо этого он сбил одного из полицейских. При этом водитель иномарки остался на свободе и спустя несколько дней публично оскорбил сотрудников ДПС, которые остановили его для проверки документов.
В следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области также подчеркнули, что обвиняемый в ходе расследования уголовного дела оказывал давление на потерпевшего и свидетелей,
На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Все необходимые доказательства уже собраны, подчеркнули в ведомстве.