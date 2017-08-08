Верховный суд РТ перевел экс-проректора КНИТУ-КХТИ под домашний арест

Источник: ИА Татар-информ

Бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева задержали в конце июля, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На прошлом суде Кочнева решили отправить в СИЗО до 17 сентября, однако защита экс-проректора КХТИ подала аппеляцию в Верховный суд республики. По словам самого Кочнева, еще в 2015 году у него обнаружили онкологическое заболевание и провели операцию, после которой он вынужден постоянно наблюдаться у врачей и принимать лекарства. По мнению защиты, таких лекарств может просто не оказаться в стенах СИЗО.

На сегодняшнем заседании суда защита Александра Кочнева предоставила медицинские документы от врача-онколога, а также характеристику с места работы. Адвокат Кочнева попросил суд ознакомиться с выписками из немецкой клиники, где экс-проректор проходил лечение. По словам адвоката, в этих документах описан онкологический диагноз Александра Кочнева. «Кочнев занимает руководящую должность на своей работе, но это не является основанием для содержания под стражей. При условии, что он признает вину, при возмещении ущерба, причиненного его действиями, суд может назначить условное лишение свободы. Мой подзащитный понимает, что скрываясь от следствия, он только ухудшит свое положение, а сотрудничая со следствием может понести условную ответственность. В настоящее время Кочнев находится на диспансерном учете неизлечимым заболеванием. Если он не будет вовремя проходить обследование, то болезнь может перейти в четвертую стадию и закончиться даже смертью. Такое ежегодное обследование, которое назначено на сентябрь 2017 года, он не сможет пройти в СИЗО», — заявил адвокат Александра Кочнева.

Дали слово и самому бывшему проректору КНИТУ-КХТИ. По словам Кочнева, он не собирается скрываться от следствия, а его здоровье находится под угрозой, поэтому ему необходимо перейти под домашний арест.

«Я дал признательные показания, я готов сотрудничать со следствием. Паспорта у меня нет, никаких родственников за границей у меня тоже нет. А что касается болезни, то мне регулярно нужно проводить серьезные исследования. В последний год появились признаки, которые говорят, что есть осложнения. К сожалению, какие-то рецидивы все-таки появились. Поэтому прошу отправить меня под домашний арест», — заявил Александр Кочнев.

В итоге, Верховный суд принял решение освободить перевести Александра Кочнева из-под стражи и перевести его под домашний арест.