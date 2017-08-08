Обнаружено тело мальчика, пропавшего во время купания в реке в Краснодаре

Источник: ГТРК «Кубань»

Тело пропавшего ребенка было найдено утром, примерно в одном километре от того места, где его видели в последний раз, сообщает Руслан Сетов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Адыгея.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, следствие устанавливает причины и обстоятельств происшествия. После проверки дело будет передано в Следственный комитет по Республике Адыгея.