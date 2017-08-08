Обнаружено тело мальчика, пропавшего во время купания в реке в Краснодаре
7 августа ребенок нырнул в воду в районе лодочной станции и пропал.
7 августа ребенок нырнул в воду в районе лодочной станции и пропал.
Тело пропавшего ребенка было найдено утром, примерно в одном километре от того места, где его видели в последний раз, сообщает Руслан Сетов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Адыгея.
На данный момент проводится
Как сообщалось ранее, ребенок нырял в месте, запрещенном для купания. Всего в Краснодаре установлено 156 знаков о запрете купания.