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11:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Обнаружено тело мальчика, пропавшего во время купания в реке в Краснодаре

7 августа ребенок нырнул в воду в районе лодочной станции и пропал.

Источник: ГТРК «Кубань»

Тело пропавшего ребенка было найдено утром, примерно в одном километре от того места, где его видели в последний раз, сообщает Руслан Сетов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Адыгея.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, следствие устанавливает причины и обстоятельств происшествия. После проверки дело будет передано в Следственный комитет по Республике Адыгея.

Как сообщалось ранее, ребенок нырял в месте, запрещенном для купания. Всего в Краснодаре установлено 156 знаков о запрете купания.

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