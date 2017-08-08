Один человек погиб в столкновении «КамАЗа» и легковушки на Кубани
Авария произошла 8 августа около 05:30 в районе станицы Пластуновской.
Авария произошла 8 августа около 05:30 в районе станицы Пластуновской.
По предварительным данным, 26-летний водитель «КамАЗа» с прицепом, груженный зерном, превысил допустимую скорость и врезался в ВАЗ-2103, двигавшийся в попутном направлении.
В результате столкновения от полученных травм на месте скончался 50-летний пассажир легковушки. С различными травмами в больницу Динского района госпитализированы 37-летняя и 16-летняя пассажирки и 40-летний водитель ВАЗ. Водитель грузового автомобиля, перевернувшегося на бок, не пострадал, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На данный момент на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.