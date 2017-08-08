Один человек погиб в столкновении «КамАЗа» и легковушки на Кубани

По предварительным данным, 26-летний водитель «КамАЗа» с прицепом, груженный зерном, превысил допустимую скорость и врезался в ВАЗ-2103, двигавшийся в попутном направлении.

В результате столкновения от полученных травм на месте скончался 50-летний пассажир легковушки. С различными травмами в больницу Динского района госпитализированы 37-летняя и 16-летняя пассажирки и 40-летний водитель ВАЗ. Водитель грузового автомобиля, перевернувшегося на бок, не пострадал, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.