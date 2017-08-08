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11:31 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью на трассе в Воронежской области сгорел «ВАЗ-2107»

Автомобиль выгорел внутри полностью.

Источник: Новости Воронежа

Поздно вечером в понедельник, 7 августа, спасатели получили сигнал о пожаре на трассе «Курск-Саратов». Люди в 23:37 сообщили, что в Грибановском районе около поворота к селу 1-е Малые Алабухи горит авто. На место быстро выехали спасатели. Уже в 23:50 огонь удалось побороть.

«В результате пожара “ВАЗ-2107” поврежден огнем внутри по всей площади», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

К счастью, никто из людей при ЧП не пострадал. Причину внезапного возгорания машины выясняют.

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