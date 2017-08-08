В Воронежской области Volkswagen наехал на косулю

Авария произошла недалеко от села Вясковка в Эртильском районе. За рулем иномарки был 38-летний воронежец. По словам мужчины, косуля внезапно выскочила на дорогу. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112», после столкновения с автомобилем животное немного полежало и убежало в лес. Машина получила царапины и разбитую фару.

Это не первый случай на трассах в Воронежской области, когда машина сталкивается с животным. Автомобиль Daewoo Nexia врезался в лося в Новохоперском районе 24 июля. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка иномарки. О состоянии животного ничего неизвестно. В январе 2013 года в ДТП с «Ладой Приорой» погибла беременная лосиха. Авария произошла в Павловском районе. Животное выскочило на дорогу внезапно, и водитель также не успел остановиться. Автомобилист и пассажир получили незначительные травмы.