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11:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Volkswagen наехал на косулю

ДТП произошло в Эртильском районе.

Автомобиль Volkswagen Polo наехал на косулю на 109 км автодороги «Воронеж-Тамбов» в 1:40 вторника, 8 августа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Водитель и животное не пострадали.

Авария произошла недалеко от села Вясковка в Эртильском районе. За рулем иномарки был 38-летний воронежец. По словам мужчины, косуля внезапно выскочила на дорогу. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112», после столкновения с автомобилем животное немного полежало и убежало в лес. Машина получила царапины и разбитую фару.

Контекст

Это не первый случай на трассах в Воронежской области, когда машина сталкивается с животным. Автомобиль Daewoo Nexia врезался в лося в Новохоперском районе 24 июля. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка иномарки. О состоянии животного ничего неизвестно. В январе 2013 года в ДТП с «Ладой Приорой» погибла беременная лосиха. Авария произошла в Павловском районе. Животное выскочило на дорогу внезапно, и водитель также не успел остановиться. Автомобилист и пассажир получили незначительные травмы.

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