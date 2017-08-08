В Твери частично обрушилось здание Речного вокзала

«Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Велся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте», — заявил заместитель губернатора региона Андрей Белоцерковский.

Здание Речного вокзала в стиле сталинского неоклассицизма было построено в 1938 году близ впадения Тверцы в Волгу на месте разрушенного Отроч монастыря. Вокзал работал по назначению до начала 2000-х годов. В 2011 году здесь на некоторое время был открыт музей современного искусства, обсуждались планы масштабной реконструкции здания, однако помимо восстановления шпиля работы проведены не были. В последние годы здание не эксплуатировалось. Благодаря своей оригинальной архитектуре и расположению оно привлекало туристов и часто становилось местом фотосессий.