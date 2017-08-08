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11:52 (мск), источник: Интерфакс

В Твери частично обрушилось здание Речного вокзала

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Здание Речного вокзала в Твери частично обрушилось в ночь на вторник, 8 августа, сообщает сайт правительства области.

«Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 кв. м.», — говорится в сообщении. Люди не пострадали.

«Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Велся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте», — заявил заместитель губернатора региона Андрей Белоцерковский.

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Он также сообщил, что дальнейшая судьба здания Речного вокзала будет решена по результатам экспертизы.

Здание Речного вокзала в стиле сталинского неоклассицизма было построено в 1938 году близ впадения Тверцы в Волгу на месте разрушенного Отроч монастыря. Вокзал работал по назначению до начала 2000-х годов. В 2011 году здесь на некоторое время был открыт музей современного искусства, обсуждались планы масштабной реконструкции здания, однако помимо восстановления шпиля работы проведены не были. В последние годы здание не эксплуатировалось. Благодаря своей оригинальной архитектуре и расположению оно привлекало туристов и часто становилось местом фотосессий.

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