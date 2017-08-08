В Челнах 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Челнах водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 7-летнего мальчика, сообщили «Челнинские известия».
(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Челнах водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 7-летнего мальчика, сообщили «Челнинские известия».
ДТП произошло во дворе дома 49/22а накануне вечером. 43-летний водитель, по предварительным данным, превысил скорость.
В результате аварии ребенок получил сотрясение мозга и ушиб теменной области. После оказания помощи он был отправлен медиками домой.