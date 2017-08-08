Пьяный мужчина стрелял по автомобилям в центре Ангарска

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял по машинам во дворе жилого дома в 76-м квартале Ангарска сегодня утром, 8 августа. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сегодня около 10.00 в полицию поступила информация о неизвестном, который стрелял по автомобилям, припаркованным во дворе дома № 8 в 76-м квартале. В считанные минуты, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 58-летнего местного жителя и доставили его в ОВД.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.