Пьяный мужчина стрелял по автомобилям в центре Ангарска
Полицейские задержали злоумышленника.
Полицейские задержали злоумышленника.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял по машинам во дворе жилого дома в 76-м квартале Ангарска сегодня утром, 8 августа. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сегодня около 10.00 в полицию поступила информация о неизвестном, который стрелял по автомобилям, припаркованным во дворе дома № 8 в 76-м квартале. В считанные минуты, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 58-летнего местного жителя и доставили его в ОВД.
«Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.