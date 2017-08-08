Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Специалисты объяснили существование «мужского гриппа»
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный мужчина стрелял по автомобилям в центре Ангарска

Полицейские задержали злоумышленника.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял по машинам во дворе жилого дома в 76-м квартале Ангарска сегодня утром, 8 августа. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сегодня около 10.00 в полицию поступила информация о неизвестном, который стрелял по автомобилям, припаркованным во дворе дома № 8 в 76-м квартале. В считанные минуты, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 58-летнего местного жителя и доставили его в ОВД.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 ЦИК не удовлетворил жалобу сенатора от Приангарья Вячеслава Мархаева на Избирком Бурятии
Элвис покинул здание: эксперты отмечают тревожность после ухода главы кабмина Приангарья
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Правительство предложило временно изымать полномочия регионов
Двойственные чувства: легкоатлет из России выиграл серебро ЧМ
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь