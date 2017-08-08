В Волгограде разыскивают пропавшего пенсионера
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Кубарева Николая Алексеевича, 1939 года рождения.
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Кубарева Николая Алексеевича, 1939 года рождения.
По предварительным данным, 5 августа текущего года около 12 часов он вышел из дома, расположенного по ул. Кравченко г. Волгограда. С тех пор его никто не видел.
Приметы: рост 170 см., голова преимущественно лысая с небольшими седыми волосами, глаза голубые, при ходьбе держится за спину.
В день исчезновения был одет: светлая панамка, футболка
Кубарев Н. А. страдает болезнью «Альцгеймера», имеет провалы в памяти.
Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию в правоохранительные органы по телефонам: