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12:20 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде разыскивают пропавшего пенсионера

Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Кубарева Николая Алексеевича, 1939 года рождения.

По предварительным данным, 5 августа текущего года около 12 часов он вышел из дома, расположенного по ул. Кравченко г. Волгограда. С тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 170 см., голова преимущественно лысая с небольшими седыми волосами, глаза голубые, при ходьбе держится за спину.

В день исчезновения был одет: светлая панамка, футболка темно-синего цвета, бриджи темного зеленого (болотного) цвета, при себе имелся рыболовный рюкзак.

Кубарев Н. А. страдает болезнью «Альцгеймера», имеет провалы в памяти.

Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию в правоохранительные органы по телефонам: 8 (937) 567-84-29 или «02».

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