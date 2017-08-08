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11:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Зеленоградском в море утонул 22-летний парень

Под Зеленоградском в море утонул 22-летний молодой человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Источник: Калининград.Ru

Мужчина 5 августа с друзьями отдыхал на берегу моря. Он пошёл купаться в шторм, после чего пропал. Его начали искать друзья, однако тело обнаружили только спустя два дня, 7 августа, на берегу в районе посёлка Заостровье.

После сообщения о случившемся на место выезжал следователь. При осмотре тела признаков криминальной смерти не обнаружили.

Для установления точной причины гибели назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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