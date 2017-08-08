Под Зеленоградском в море утонул 22-летний парень
Под Зеленоградском в море утонул 22-летний молодой человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
Под Зеленоградском в море утонул 22-летний молодой человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
Мужчина 5 августа с друзьями отдыхал на берегу моря. Он пошёл купаться в шторм, после чего пропал. Его начали искать друзья, однако тело обнаружили только спустя два дня, 7 августа, на берегу в районе посёлка Заостровье.
После сообщения о случившемся на место выезжал следователь. При осмотре тела признаков криминальной смерти не обнаружили.
Для установления точной причины гибели назначили