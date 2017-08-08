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13:06 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе задержан вор люксовых аксессуаров

Ранее судимый 28-летний мужчина задержан полицией по подозрениям в краже часов стоимостью в 40 тысяч леев.

Источник: Actualitati.md

По заявлениям жертвы ограбления, часы были украдены у него в дневное время, в конце июля. Пойманный преступник не стал отрицать своей вины, а также рассказал, что передал часы своему знакомому для продажи в ломбарде, пишет bloknot-moldova.md.

Полиция занимается поиском часов. В настоящее время молодой мужчина задержан на 72 часа.

Преступнику грозит штраф от 13тысяч до 27тысяч лей, трудна благо общества от 180 до 240 часов или же заключение в тюрьму на срок до четырех лет.

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