В Кишиневе задержан вор люксовых аксессуаров
Ранее судимый 28-летний мужчина задержан полицией по подозрениям в краже часов стоимостью в 40 тысяч леев.
Ранее судимый 28-летний мужчина задержан полицией по подозрениям в краже часов стоимостью в 40 тысяч леев.
По заявлениям жертвы ограбления, часы были украдены у него в дневное время, в конце июля. Пойманный преступник не стал отрицать своей вины, а также рассказал, что передал часы своему знакомому для продажи в ломбарде, пишет
Полиция занимается поиском часов. В настоящее время молодой мужчина задержан на 72 часа.
Преступнику грозит штраф от 13тысяч до 27тысяч лей, трудна благо общества от 180 до 240 часов или же заключение в тюрьму на срок до четырех лет.