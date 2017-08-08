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11:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске автомобиль врезался в светофор на мокрой дороге

Водителя отправили в больницу, он был трезвым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель иномарки не справился с управлением на правобережье Красноярске и врезался в светофор. Фото и видео происшествия очевидцы разместили в социальной сети.

На видео, размещённом в интернете 8 августа, видно, как автомобиль Hyundai Solaris заносит при съезде с моста. Возможно, повлияло и то, что дорога была мокрая после дождя.

Как сообщили в ГИБДД, 32-летний мужчина, находившийся за рулём машины, госпитализирован. Проба на алкоголь дала отрицательный результат.

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