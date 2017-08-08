В Красноярске автомобиль врезался в светофор на мокрой дороге

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Водитель иномарки не справился с управлением на правобережье Красноярске и врезался в светофор. Фото и видео происшествия очевидцы разместили в социальной сети.

На видео, размещённом в интернете 8 августа, видно, как автомобиль Hyundai Solaris заносит при съезде с моста. Возможно, повлияло и то, что дорога была мокрая после дождя.