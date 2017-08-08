В Красноярске автомобиль врезался в светофор на мокрой дороге
Водителя отправили в больницу, он был трезвым.
Водителя отправили в больницу, он был трезвым.
Водитель иномарки не справился с управлением на правобережье Красноярске и врезался в светофор. Фото и видео происшествия очевидцы разместили в социальной сети.
На видео, размещённом в интернете 8 августа, видно, как автомобиль Hyundai Solaris заносит при съезде с моста. Возможно, повлияло и то, что дорога была мокрая после дождя.
Как сообщили в ГИБДД, 32-летний мужчина, находившийся за рулём машины, госпитализирован. Проба на алкоголь дала отрицательный результат.