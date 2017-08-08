Мародерам дают жесткий отпор в подтопленных селах Приморья
Приморские полицейские пресекают попытки мародерства в пострадавших от тайфуна селах, сообщает ИА «Deita.ru».
Приморские полицейские пресекают попытки мародерства в пострадавших от тайфуна селах, сообщает ИА «Deita.ru».
Подтопленные автодороги контролируются сотрудниками Госавтоинспекции. Организовано движение автотранспорта в объезд опасных участков.
Территорию подтопленных населенных пунктов взяли под контроль для пресечения попыток мародерства. Также обеспечивается порядок в пунктах временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.
В Уссурийском городском округе, Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском муниципальном районах сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме, пишет УМВД Приморья.
Михаил Грач.