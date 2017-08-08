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11:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пенсионер из г. Бор Нижегородской области подозревается в убийстве квартирантки

Пенсионер из г. Бор Нижегородской области подозревается в убийстве квартирантки. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 8 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, днем 5 августа в доме деревне Лапино в ходе ссоры с квартиранткой 72-летний подозреваемый нанес женщине два ножевых ранения. В результате полученных телесных повреждений 50-летняя потерпевшая скончалась.

По данным СК, подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном. Пенсионер сообщил следователям, что якобы в тот день вступился за гостя, который находился в его доме. При этом следователи полагают, что в доме во время совершения преступления третьих лиц не было.

Согласно информации, уголовное дело в отношении пенсионера, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В сообщении говорится, что ранее подозреваемый был неоднократно судим: первый раз осужден в 1963 году. Имеет судимости, в том числе, за совершение аналогичных преступлений (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим). Также он уже отбывал наказание за причинение смерти гражданской супруге.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается», — поясняет СК.

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