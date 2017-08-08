Железнодорожное ЧП в Молдове: 20 вагонов товарняка сошли с рельсов
В Молдове товарный состав из 54 пустых вагонов попал в происшествие: по неясным причинам 20 вагонов сошли с рельсов.
В Молдове товарный состав из 54 пустых вагонов попал в происшествие: по неясным причинам 20 вагонов сошли с рельсов.
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Молдове произошло железнодорожное происшествие. Два десятка вагонов товарного состава сошли с рельсов накануне вечером. Соответствующую информацию Sputnik подтвердила
«На отрезке железной дороги
Собеседница подчеркнула, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Причины происшествия пока неизвестны. Дело расследуется правоохранительными органами», — добавила представитель СГЗЧС.