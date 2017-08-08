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11:44 (мск), источник: Sputnik.md

Железнодорожное ЧП в Молдове: 20 вагонов товарняка сошли с рельсов

В Молдове товарный состав из 54 пустых вагонов попал в происшествие: по неясным причинам 20 вагонов сошли с рельсов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Молдове произошло железнодорожное происшествие. Два десятка вагонов товарного состава сошли с рельсов накануне вечером. Соответствующую информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны Диана Цуцу.

«На отрезке железной дороги Злоць-Кайнарь недалеко от села Кэрбуна района Яловены сошли с рельсов 20 товарных вагонов из железнодорожного состава в 54 вагона. Поезд шел не груженным», — отметила Цуцу.

Собеседница подчеркнула, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Причины происшествия пока неизвестны. Дело расследуется правоохранительными органами», — добавила представитель СГЗЧС.

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