СМИ: Женщина из Казахстана зарезала бойфренда в Дубае
Преступница проведет в тюрьме 15 лет.
Преступница проведет в тюрьме 15 лет.
33-летняя женщина, имеющая казахское происхождение, проведет в тюрьме Дубая 15 лет с последующей депортацией. В 2014 году она зарезала своего бойфренда, обвинив его в измене.
7 августа текущего года преступница проиграла тяжбу в кассационном суде Дубая.
В июне прошлого года женщина была приговорена к 10 годам тюремного заключения уголовным судом Дубая за умышленное убийство, внебрачные интимные связи с жертвой и употребление алкоголя без лицензии.
Ей также было приказано заплатить 100 тысяч дирхамов ($27,2 тысяч) семье умершего. Ее тюремный срок был увеличен до 15 лет апелляционным судом в июне.
Сообщается, что женщина нанесла несколько ножевых ударов своему бойфренду палестинского происхождения в его квартире.
После того как он умер, обвиняемая положила свою голову на его грудь и заснула, свидетельствуют сотрудники полиции.
Как только полиция прибыла на место преступления, женщина сообщила, что она купила своему молодому человеку две машины и дала ему денег, в то время как у него были отношения с другими женщинами и он собирался бросить обвиняемую.