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12:41 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: Женщина из Казахстана зарезала бойфренда в Дубае

Преступница проведет в тюрьме 15 лет.

33-летняя женщина, имеющая казахское происхождение, проведет в тюрьме Дубая 15 лет с последующей депортацией. В 2014 году она зарезала своего бойфренда, обвинив его в измене.

7 августа текущего года преступница проиграла тяжбу в кассационном суде Дубая.

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В июне прошлого года женщина была приговорена к 10 годам тюремного заключения уголовным судом Дубая за умышленное убийство, внебрачные интимные связи с жертвой и употребление алкоголя без лицензии.

Ей также было приказано заплатить 100 тысяч дирхамов ($27,2 тысяч) семье умершего. Ее тюремный срок был увеличен до 15 лет апелляционным судом в июне.

Сообщается, что женщина нанесла несколько ножевых ударов своему бойфренду палестинского происхождения в его квартире.

После того как он умер, обвиняемая положила свою голову на его грудь и заснула, свидетельствуют сотрудники полиции.

Как только полиция прибыла на место преступления, женщина сообщила, что она купила своему молодому человеку две машины и дала ему денег, в то время как у него были отношения с другими женщинами и он собирался бросить обвиняемую.

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