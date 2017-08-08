На Дону за незаконное пересечение границы задержали гражданина Армении

Как пояснили в погрануправлении ФСБ, еще в 2014 году мужчину выдворили из страны и запретили ему въезд до 2019 года. Однако в 2017 году злоумышленник изменил фамилию и снова попытался проникнуть в Россию через один из автомобильных пунктов пропуска.