Полиция Воронежа рассказала, какие серии у поддельных купюр в 1000 и 5000 рублей
Стражи порядка собрали статистику по фальшивкам.
Стражи порядка собрали статистику по фальшивкам.
При инкассациях в банках регулярно находят поддельные купюры. Они попадают чаще всего из магазинов, где кассиры не всегда различают фальшивки. Так, только за прошедшую неделю в регионе из оборота изъяли 16 поддельных банкнот разного номинала.
«Все изъятые купюры направили на исследование, — рассказали в
По данным МВД, почти все фальшивки имеют одни и те же серии:
— для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.
— для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.
Если вы у себя обнаружили банкноту с такой серией, то проверьте, не поддельная ли она. Сравните её с другими купюрами. Если вы обнаружите поддельные деньги, то ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться — иначе вам грозит уголовный срок.