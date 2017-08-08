Полиция Воронежа рассказала, какие серии у поддельных купюр в 1000 и 5000 рублей

Источник: Новости Воронежа

При инкассациях в банках регулярно находят поддельные купюры. Они попадают чаще всего из магазинов, где кассиры не всегда различают фальшивки. Так, только за прошедшую неделю в регионе из оборота изъяли 16 поддельных банкнот разного номинала.

«Все изъятые купюры направили на исследование, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Сейчас устанавливают каналы их поступления в регион».

По данным МВД, почти все фальшивки имеют одни и те же серии:

— для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.

— для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.