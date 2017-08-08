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12:00 (мск), источник: Новости Воронежа

Полиция Воронежа рассказала, какие серии у поддельных купюр в 1000 и 5000 рублей

Стражи порядка собрали статистику по фальшивкам.

Источник: Новости Воронежа

При инкассациях в банках регулярно находят поддельные купюры. Они попадают чаще всего из магазинов, где кассиры не всегда различают фальшивки. Так, только за прошедшую неделю в регионе из оборота изъяли 16 поддельных банкнот разного номинала.

«Все изъятые купюры направили на исследование, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Сейчас устанавливают каналы их поступления в регион».

По данным МВД, почти все фальшивки имеют одни и те же серии:
— для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.
— для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.

Если вы у себя обнаружили банкноту с такой серией, то проверьте, не поддельная ли она. Сравните её с другими купюрами. Если вы обнаружите поддельные деньги, то ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться — иначе вам грозит уголовный срок.

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Полиция Воронежа рассказала, какие серии у поддельных купюр в 1000 и 5000 рублей
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