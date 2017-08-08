На озере у дачного массива под Тольятти утонула женщина
Люди вытащили пострадавшую из воды, но она скончалась.
Люди вытащили пострадавшую из воды, но она скончалась.
В понедельник, 7 августа, по предварительным данным, во втором часу дня под Тольятти на озере в районе дачного массива «Сборщик», что за ПТО, утонула 46-летняя женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, люди вытащили пострадавшую из воды, но она скончалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.