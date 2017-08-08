На водителя автобуса «Пермь-Самара», устроившего ДТП, возбудили административное дело
Стали известны подробности утренней аварии с участием пассажирского автобуса, который ехал из Перми в Самару.
Стали известны подробности утренней аварии с участием пассажирского автобуса, который ехал из Перми в Самару.
По данным дорожных полицейских, ДТП произошло в 5:30 на территории Красноярского района на 3 км дороги «подъезд к городу Самара» М-5 «Урал» в месте проведения ремонтных работ, которое было обозначено дорожными знаками. Водитель автобуса № 811 не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и врезался в бетонные блоки, расположенные по ходу автобуса.
На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров и два водителя. В результате происшествия никто не пострадал, автобус получил механические повреждения. Пассажиров отправили в Самару попутным транспортом.
«В отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Движение по автодороге осуществляется в обычном режиме», — сообщили в