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13:19 (мск), источник: Pro Город Самара

На водителя автобуса «Пермь-Самара», устроившего ДТП, возбудили административное дело

Стали известны подробности утренней аварии с участием пассажирского автобуса, который ехал из Перми в Самару.

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По данным дорожных полицейских, ДТП произошло в 5:30 на территории Красноярского района на 3 км дороги «подъезд к городу Самара» М-5 «Урал» в месте проведения ремонтных работ, которое было обозначено дорожными знаками. Водитель автобуса № 811 не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и врезался в бетонные блоки, расположенные по ходу автобуса.

На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров и два водителя. В результате происшествия никто не пострадал, автобус получил механические повреждения. Пассажиров отправили в Самару попутным транспортом.

«В отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Движение по автодороге осуществляется в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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