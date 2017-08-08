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12:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Наркомафией в Костанае заправляла женщина

Преступная группировка активно действовала в течение прошлого года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Костанайскую наркомафию, состоящую из 11 человек, возглавляла женщина. Уголовное дело по обвинению участников преступной группировки направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, сообщает пресс-служба Костанайской облпрокуратуры.

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Согласно информации, 11 жителей городов Костаная и Рудного участвовали в «незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта и сбыта в крупном и особо крупном размерах наркотических средств (часть 1 и 2 статьи 262, часть 4 статьи 297, часть 3 статьи 287 УК РК)». Наказание за эти преступления может быть назначено в виде 15−20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Наркомафия активно действовала в течение всего прошлого года. В декабре 2016 года подозреваемые были задержаны. Руководителем преступной группы оказалась женщина, в ходе обыска жилища которой изъято 3 килограмма 227 граммов героина, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Учитывая, характер и тяжесть совершенного уголовного правонарушения против здоровья населения и нравственности, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, определены процессуальные прокуроры, которые осуществляют надзор по делу с момента регистрации в ЕРДР и до вынесения судебного акта», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

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