Наркомафией в Костанае заправляла женщина

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Костанайскую наркомафию, состоящую из 11 человек, возглавляла женщина. Уголовное дело по обвинению участников преступной группировки направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, сообщает пресс-служба Костанайской облпрокуратуры.

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Согласно информации, 11 жителей городов Костаная и Рудного участвовали в «незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта и сбыта в крупном и особо крупном размерах наркотических средств (часть 1 и 2 статьи 262, часть 4 статьи 297, часть 3 статьи 287 УК РК)». Наказание за эти преступления может быть назначено в виде 15−20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Наркомафия активно действовала в течение всего прошлого года. В декабре 2016 года подозреваемые были задержаны. Руководителем преступной группы оказалась женщина, в ходе обыска жилища которой изъято 3 килограмма 227 граммов героина, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.