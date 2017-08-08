Экс-замглавы Восточно-Сибирского ЛУ МВД осудят за многомиллионную взятку в Иркутске

Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Иркутска. Первое заседание назначено на 14 августа. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы суда.

Напомним, Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ по материалам регионального управления ФСБ России были возбуждены уголовные дела по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. По версии следствия, обвиняемые получили от коммерсанта через посредника взятку в размере 20 млн рублей за беспрепятственный перевоз грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя. В настоящее время оба сотрудника транспортной полиции по ходатайству следствия арестованы судом. В конце февраля по этому же делу задержан бывший заместитель транспортного прокурора Иркутской области Карапет Геворкян.