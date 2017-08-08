Гражданка Украины пыталась незаконно перевезти на Дон иномарку
Сотрудники Южной оперативной таможни задержали гражданку Украины, которая пыталась незаконно провезти автомобиль на территорию Ростовской области.
Сотрудники Южной оперативной таможни задержали гражданку Украины, которая пыталась незаконно провезти автомобиль на территорию Ростовской области.
По данным ведомства, иномарку женщина хотела передать жителю региона. Машину изъяли, нарушителя обязали выплатить таможенный платеж.
Задержание прошло в рамках совместного рейда с сотрудниками ГИБДД. Водителям разъясняли правила перемещения транспортных средств и перевоза зарубежных товаров. Всего во время рейда было проверено более 90 иностранных автомобилей.