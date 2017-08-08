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16:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде «КамАЗ» врезался в маршрутку

«КамАЗ» протаранил маршрутку № 56 в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 11:50 в понедельник, 7 августа, 47-летний водитель большегруза протаранил двигавшееся впереди него маршрутное такси напротив дома № 151 по улице Менделеева под управлением 53-летнего мужчины.

В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка маршрутки. Девушка была доставлена в больницу.

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