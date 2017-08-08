В Волгограде «КамАЗ» врезался в маршрутку

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 11:50 в понедельник, 7 августа, 47-летний водитель большегруза протаранил двигавшееся впереди него маршрутное такси напротив дома № 151 по улице Менделеева под управлением 53-летнего мужчины.