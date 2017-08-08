В Волгограде «КамАЗ» врезался в маршрутку
«КамАЗ» протаранил маршрутку № 56 в Краснооктябрьском районе Волгограда.
«КамАЗ» протаранил маршрутку № 56 в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 11:50 в понедельник, 7 августа, 47-летний водитель большегруза протаранил двигавшееся впереди него маршрутное такси напротив дома № 151 по улице Менделеева под управлением 53-летнего мужчины.
В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка маршрутки. Девушка была доставлена в больницу.